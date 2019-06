Angriff in Würzburger Straßenbahn: Jugendliche prügeln auf 17-Jährigen ein

Gefährliche Körperverletzung in Unterfranken: Am Dienstag (25. Juni 2019) kam es gegen 20.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Sanderring zu einem Streit zwischen zwei Gruppen von fünf beziehungsweise vier Personen.

Wie die Polizei mitteilte, eskalierte daraufhin die Auseinandersetzung in der Straßenbahn. Laut dem 17-jährigen Verletzten schlugen zwei Minderjährige Jungen auf ihn ein. Dabei wurde er leicht am Kopf verletzt.

Zeugen gesucht

Die Körperverletzung wurde jedoch erst eine Stunde nach dem Vorfall der Polizei gemeldet. Zeugen, die zu diesem Sachverhalt Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich unter der

Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

