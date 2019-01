Fränkische Fastnachts-Sendungen im BR - Blick hinter die Kulissen am Freitag

Das Bayerische Fernsehen zeigt auch dieses Jahr wieder zahlreiche Fastnachts-Sendungen. Seit dem 18. Januar sendet der Bayerische Rundfunk (BR) unter anderem jeden Freitagabend "Höhepunkte der fränkischen Fastnacht" aus über 30 Jahren Faschingsgeschichte.

Fränkische Fastnachts-Sendungen im BR: Hinter den Kulissen von Fastnacht in Franken

Am Freitag, 25. Januar, zeigt die Sendung um 22 Uhr, wie es "Hinter den Kulissen" von Fastnacht in Franken zu geht. Hier geht es zur Übersicht mit allen Sendeterminen des Bayerischen Rundfunks rund um Fastnacht in Franken 2019.

Die Prunksitzung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim, die in diesem Jahr am 22. Februar ab 19.00 Uhr ausgestrahlt wird, gehört seit Jahrzehnten nicht nur zu den beliebtesten Sendungen des BR-Fernsehens, sie ist außerdem die erfolgreichste Sendung aller dritten Programme bundesweit.

Neu im Programm ist in diesem Jahr eine Reportage, die sich mit der Fernseh-Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken beschäftigt. "Veitshöchheim außer Rand und Band" am Samstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr zeigt, wie Prominenz aus Politik und Gesellschaft in Veitshöchheim feiert und wie dabei die Macher der Franken-Fastnacht arbeiten.

Auch dem Narrennachwuchs ist mit "Wehe wenn wir losgelassen" (Sonntag, 3. März) erneut eine eigene Sendung gewidmet. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gebe es auch wieder zum Abschluss der närrischen Zeit (Faschingsdienstag, 5. März) eine eigene Sendung: "Der große Fastnacht-Kehraus - Am Aschermittwoch ist alles vorbei."

