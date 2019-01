Am frühen Montagmorgen wurden gleich zwei Geldautomaten in der Nähe von Würzburg gesprengt. Ein Geldautomat stand in Altertheim (Landkreis Würzburg), der andere in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sprengungen besteht. Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt ein Sprecher der Polizei, dass beide Sprengungen erfolgreich waren. Die Höhe des Diebesgutes könne allerdings noch nicht beziffert werden.

Der erste Automat wurde gegen 4.35 in Marktheidenfeld gesprengt. Anwohner wurden in der Friedrich-Raiffeisen-Straße durch einen lauten Knall geweckt. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten. Zwei Personen sollen im Anschluss an die Tat aus der Bankfiliale zu einem dunklen Auto gerannt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wertheimer Straße davongefahren seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Zweite Sprengung in Marktheidenfeld

Der zweite Geldautomat ist um 6.15 Uhr in Altertheim gesprengt worden. Anwohner in der Raiffeisenstraße wurden von einem lauten Knall auf einen Einbruch in eine Bankfiliale aufmerksam. Auch hier sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten.

Passanten konnten kurz darauf einen dunkelfarbenes Auto mit erhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Unteraltertheim wegfahren sehen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Zu Tathergang und Beuteschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ein möglicher Tatzusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in den Morgenstunden in Marktheidenfeld wird geprüft.

Besteht ein Zusammenhang beider Taten?

Auf Nachfrage von inFranken.de prüft die Polizei, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Ein Sprecher sagt, dass es wegen der Tatorte, Tatzeiten und des dunklen Autos möglich sei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sei aber noch nicht geklärt, ob es sich um das gleiche Auto handelt.

Deshalb bittet die Kriminalpolizei Würzburg um Zeugenhinweise zu beiden Tatorten: Wer hat zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg melden.