Im unterfränkischen Würzburg ist es am Sonntag (1. März 2020) zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Angaben der Integrierten Leitstelle der örtlichen Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag alarmiert. Ein Passant wählte den Notruf.

In einer Obdachlosenunterkunft im Stadtteil Zellerau kam es zu einem Wohnungsbrand: Bereits auf der Anfahrt wurde den Feuerwehrleuten "starker Rauchaustritt" gemeldet. Als der erste Löschzug vor Ort eintraf, drang dichter Qualm aus Fenstern im ersten Stock. Mehrere Personen waren Angaben der Feuerwehr zufolge in Gefahr. Teilweise konnten sich die Bewohner selbst ins Freie retten. An Fenstern des zweiten und dritten Stocks gestikulierten jedoch mehrere Menschen, um sich bemerkbar zu machen. Für sie war der Fluchtweg durch dichten Qualm in den Fluren und im Treppenhaus versperrt.

Brand in Würzburg: Zwei Menschen verletzt

Vier Trupps der Feuerwehr gingen daraufhin in die Obdachlosenunterkunft. Mit Atemschutz ausgestattet konnten vier Menschen über das Treppenhaus gerettet werden. Eine Person schaffte es über eine Drehleiter ins Freie. Insgesamt acht Bewohner wurden anschließend durch den Rettungsdienst betreut. Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zum Video "Welcher Feuerlöscher hilft bei welchem Brand? - Tipps zur Brandbekämpfung"

Während Einsatzkräfte die Bewohner im Haus suchten, begannen ihre Kollegen das Feuer zu löschen. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Obdachlosenunterkunft ist durch den Brand unbewohnbar. Die Behörden organisierten noch am Sonntagabend Ersatzunterkünfte. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CSU) und Sozialreferentin Hülya Düber machten sich persönlich ein Bild vom Brand.

Feuer in Oberfranken: Beliebter Biergarten an der Ködeltalsperre brennt nieder

In der Nacht zum Montag kam es im Landkreis Kronach zu einem schweren Brand: Ein Kiosk mit Biergarten in Mauthaus stand in Flammen.