Aggressive Fahrt: 37-jähriger Radfahrer rammt Polizistin absichtlich am Arm und fährt erneut auf sie zu

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Würzburg fuhr am Mittwochabend (13. Juni 2018) ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad auf eine Bundespolizistin zu und rammte diese am Unterarm. Nach einer ärztlichen Behandlung konnte sie ihren Dienst fortsetzen.Franken ist bekannt für seine schönen Fahrradtouren. Ein 37-Jähriger hätte am Mittwochabend, 13. Juni, sein Fahrrad besser stehen lassen sollen. Gegen 17.15 Uhr betrat er die Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Würzburg - verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber höchst aggressiv und beschuldigte diese, einer kriminellen Organisation anzugehören. Nachdem er die Wache verlassen hatte, stieg er auf sein Fahrrad und fuhr Richtung Bahnhofsvorplatz davon.Vor dem Bahnhofsgebäude befand sich zur selben Zeit eine Streife der Bundespolizei, die eine polizeiliche Maßnahme durchführten. Der 37-jährige Fahrradfahrer nährte sich mit hoher Geschwindigkeit den Beamten von hinten und rammte im Vorbeifahren mit dem Fahrradlenker den linken Unterarm einer 23-jährigen Polizistin. Von der Wucht getroffen, wurde der Arm nach oben geschleudert.Der Radfahrer wendete im Anschluss mit seinem Rad und fuhr erneut rasant auf die Beamtin zu. Nach einer Vollbremsung kam er unmittelbar vor der Gesetzeshüterin zum Stehen. Durch einen Griff an den Lenker konnte letztlich die Fahrt gestoppt werden.Den Täter erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Die Polizeibeamtin musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden, konnte jedoch ihren Dienst fortsetzen.