Afrikanisches Flair über Pfingsten in Würzburg mit wichtiger Botschaft

Würzburg: Besucher des Africa-Festivals stehen vor der offenen Bühne. Das Africa Festival in Würzburg lenkt jährlich nicht nur den Blick auf die vielfältige Musik des Kontinents, sondern auch auf Probleme wie Rassismus und Klimawandel. Am Pfingstwochenende 2020 wollen die Veranstalter etwa auf die Dürre in der Sahelzone aufmerksam machen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa