"Wir haben keinerlei Verständnis" schreibt die Polizei Unterfranken auf Facebook. Dabei versuchen die Freunde und Helfer in Blau stets möglichst viel Verständnis aufzubringen. Kurz vor dem Katzenbergtunnel in der Nähe von Würzburg muss also Schwerwiegendes vorgefallen sein.

Was war da los? Vor allem war eine Zivilstreife los. Die Beamten fuhren mit den vorgeschriebenen 60 Kilometern pro Stunde durch den Tunnel. Da rauschte auf einmal ein Auto an ihnen vorbei - und das nicht nur schnell, sondern ziemlich schnell.

Raser auf A3: Mit 142 statt 60 km/h

Statt der vorgeschriebenen 60 km/h hatte der Raser satte 142 Sachen drauf. Er fuhr also mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Vielleicht hatte er tatsächlich den Verkehr im Blick und seinen Wagen im Griff, möglich, aber die Zivilstreife hatte er nicht auf dem Schirm.