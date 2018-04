41-jähriger Mann in Tiefgarage in Ingolstadt niedergeschossen - Polizei fasst Täter bei Würzburg

In einer Tiefgarage in Ingolstadt wurde am 18. März ein 41-jähriger Gastwirt niedergeschossen und schwerstverletzt zurückgelassen. Nach gut einem Monat war die Suche nach den Tätern nun wohl erfolgreich: Mit insgesamt 90 Beamten schlug die Polizei in Würzburg und Ingolstadt zu, nahm eine Frau und zwei Männer fest.



Rückblick: Gegen 22 Uhr am 18. März wurde der 41-jährige Gastwirt in der Tiefgarage des Anwesens Hindemithstraße 24 A das Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes. An seinem Stellplatz angekommen, sprach er einen unbekannten Mann an, der sich offensichtlich hinter einem Pkw versteckte. Dieser trat dann auf den Geschädigten zu und griff ihn mit einem Faustschlag zum Kopf hin an.



Zweiter Täter zieht Waffe und schießt mehrmals



Ein zweiter Täter mit einer Schusswaffe in der Hand kam hinzu. Dieser schoss mehrmals auf den 41-Jährigen. Mit schweren Verletzungen am Kopf und Körper rettete sich der Geschädigte in seine Wohnung und verständigte die Polizei.



Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung gelang den Tätern zunächst die Flucht.



Haftbefehle in Würzburg



Im Laufe des Montags, den 16. April, wurden nun im Raum Würzburg Haftbefehle gegen zwei 45 und 55-jährige Männer vollzogen, die von der Staatsanwaltschaft Ingolstadt beim zuständigen Amtsgericht beantragt wurden. Gegen beide besteht ein dringender Tatverdacht, an der Tathandlung in der Tiefgarage beteiligt gewesen zu sein.



Mit Unterstützung des SEK-Nordbayern, der Kripo Würzburg und der Bereitschaftspolizei wurden im Raum Würzburg die Wohnanwesen und von den Beschuldigten genutzte Geschäftsräume durchsucht. Sichergestellt wurden mehrere Notebooks, Mobiltelefone und fünf Autos.



Täter bricht zusammen



Im Laufe der Identitätsfeststellung und Befragung erlitt der 55-jährige Tatverdächtige einen Kreislaufzusammenbruch und wurde deshalb in eine Klinik eingeliefert. Er wird dort polizeilich bewacht.



In Ingolstadt wurde ein 35-jährige Frau vorläufig festgenommen und deren Wohnung zur Auffindung von Beweismitteln durchsucht. Auch gegen sie ergaben sich konkrete Verdachtsmomente für eine Tatbeteiligung und befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.



An der Staatsanwaltschaftlich koordinierten und begleiteten Polizeiaktion in Würzburg und Ingolstadt waren rund 90 Polizeibeamte im Einsatz. Weitere Angaben zu Hintergründen der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.