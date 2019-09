Gunzenhausen am Altmühlsee vor 1 Stunde

Wohnungsbrand

Feuer in Gunzenhausen: Rettung von Bewohnern mit Drehleiter - zwei Menschen verletzt

Im mittelfränkischen Gunzenhausen ist am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Menschen zogen sich bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung zu. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden.