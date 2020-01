Im mittelfränkischen Weißenburg ist es am Donnerstagabend (30. Januar 2020) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Auch das USK aus Nürnberg, ein Diensthundeführer sowie Kräfte des Einsatzzuges Ansbach waren vor Ort. Der Grund: Ein Mann drohte auf offener Straße seinen Nachbarn "abzustechen".

Wie die Polizei am Freitag berichtet, kam es bereits am Nachmittag zum Streit zwischen den beiden Nachbarn. Ein 70-Jähriger schlug in dessen Verlauf seinem Kontrahenten eine Taschenlampe auf den Kopf. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig.

Mit großem Küchenmesser gedroht

Die beiden "Streithähne" gingen ihrer Wege und befanden sich schließlich wieder in getrennten Wohnungen. Gegen 18 Uhr tauchte der "Störenfried" laut Polizeibericht jedoch wieder auf. Der 70-Jährige war nun mit einem großen Küchenmesser bewaffnet und drohte auf offener Straße damit, seinen Nachbarn "abzustechen".

Anwohner der Nachbarschaft riefen daraufhin erneut die Polizei. Der 70-Jährige flüchtete sich anschließend in seine Wohnung und verschanzte sich dort. Die Polizeibeamten aus Weißenburg versuchten mit dem Mann in Kontakt zu treten - scheitern jedoch.