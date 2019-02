Weißenburg in Bayern 12.02.2019

Feier eskaliert

Weißenburg: Eine Art Junggesellenabschied ist eskaliert - mehrere Streifen rücken an

Am Sonntag ist eine Art Junggesellenabschied in Weißenburg eskaliert. Zwei Männer gerieten dabei in Streit. Einer soll mit einer Schreckschusspistole oder Elektroschockgerät verletzt worden sein. Mehrere Streifen mussten anrücken.