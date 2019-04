Weißenburg: Brand in ehemaligem Bauernhof - Mehrere Oldtimer zerstört

Am Donnerstagabend geriet der Anbau eines ehemaligen Bauernhofs in Weißenburg im Wülzburger Weg aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 20 Uhr meldete eine Anwohnerin das Feuer über den Notruf.

Bei Eintreffen der Weißenburger Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In dem Anbau, der aktuell als Werkstatt und Garage genutzt wird, waren mehrere Oldtimer abgestellt, die den Flammen zum Opfer fielen.

Bei dem Brand wurden weder Menschen noch Tiere vom angrenzenden Pferdehof verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro summieren.

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kripo ist wohl ein technischer Defekt Ursache des Feuers.

