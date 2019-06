Weißenburg in Bayern 12.06.2019

Versuchte Brandstiftung

Unbekannte versuchen BRK-Haus in Mittelfranken anzuzünden - Zeugen gesucht

Zu einer Sachbeschädigung durch Feuer ist es am späten Dienstagabend in Mittelfranken gekommen, wo Unbekannte offenbar versucht haben, ein Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Brand zu setzen.