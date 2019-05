Streit in Mittelfranken eskaliert: Im mittelfränkischen Weißenburg ist am Freitagmittag (3. Mai 2019) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Informationen der örtlichen Polizei trafen sich die beiden Männer gegen 12.45 Uhr auf dem Pausenhof der Weißenburger Grundschule. Dabei kam es zum Streit. Dabei zückte der Ältere der Beiden ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Arm.

Messerangriff in Weißenburg: Mann flüchtet in Schule

Laut Polizei flüchtete der Verletzte ins Schulgebäude: Der Angreifer flüchtete vom Pausenhof. Als die alarmierten Beamten eintrafen, kehrte der Messerstecher jedoch zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten vor Ort medizinisch. Die Polizei fand das Messer auf dem Pausenhof. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt mittlerweile in diesem Fall. Der Polizei zu folge, steht ein andauernder Sorgerechtsstreit als Tatmotiv im Raum.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat beantragt den Angreifer einem Richter des Amtsgerichts Weißenburg vorzuführen.

