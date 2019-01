Weißenburg/Bayern: Beim Überholen mehrere Autos beschädigt - Flucht auf der Felge mit 2 Promille

Laut Polizei Weißenburg ist es am Mittwochabend, 30.01.2019, auf der B2 zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 38-jähriger Treuchtlinger befuhr mit seinem Auto - laut Zeugenangaben in halsbrecherischer Weise - die Bundesstraße 2 bei Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen/Mittelfranken) in nördliche Fahrtrichtung. Beim Überholen von mehreren Fahrzeugen auf Höhe des Weißenburger Gewerbegebiets touchierte und beschädigte er die Überholten und sein eigenes Auto erheblich.

Beim Überholen auf der B2 mehrere Autos beschädigt: Kurz angehalten - und dann mit stark beschädigtem Auto weitergefahren

Während die Unfallgeschädigten nach den Zusammenstößen anhielten, fuhr der Verursacher zunächst weiter und hielt erst später in einer Haltebucht an. Nachdem er sich den Unfallschaden an seinem Fahrzeug angesehen hatte, stieg er wieder ein. Er fuhr wieder zurück in Richtung Süden und dabei an der Unfallstelle und den dort wartenden Geschädigten vorbei. Seine Fahrzeugfront war stark beschädigt, er fuhr teilweise nur noch auf der Felge.

Nachdem der Unfallfahrer dann im Stadtgebiet Treuchtlingen von Polizeistreifen der Inspektionen Treuchtlingen und Weißenburg festgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt.

Beamte übel beschimpft

Da sich der Unfallfahrer massiv gegen die anstehende Blutentnahme zur Wehr setzte und die Beamten aufs Äußerste beschimpfte, musste die Blutentnahme von der Polizei mit Zwang durchgesetzt werden.

Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Widerstand, Beleidigung, versuchter Körperverletzung und mehr werden folgen. Ferner droht der Fahrerlaubnisentzug.

