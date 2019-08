Schwerer Unfall am Montagmorgen: Auf der B2 bei Weißenburg in Bayern (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist am Montagvormittag ein Pkw ins Schleudern geraten und mit einem Lkw auf der Gegenspur kollidiert. Das bestätigte das Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber inFranken.de.

Zwei Schwerverletzte

Die beiden Insassen des Mini sind dabei schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, einer der Verletzten musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Aktuell ist die Unfallaufnahme noch im Gange, die B2 ist währenddessen voll gesperrt. Laut Polizeiangaben könnte die Sperrung noch einige Zeit dauern.