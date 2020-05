Veitserlbach vor 34 Minuten

Schwerer Unfall

Auf Staatstraße in Mittelfranken: Kleinwagen kracht in Traktor-Anhänger - Insassen verletzt, darunter Kleinkind (3)

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2222 in Mittelfranken ereignet: Ein Auto krachte aus ungeklärter Ursache in den Anhänger eines Traktors, der gerade abbiegen wollte. Bis auf einen Hund wurden alle drei Insassen des Kleinwagens verletzt.