Lkw kracht in Scheune und reist alles nieder - Pferd muss eingeschläfert werden: Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sich am Mittwochnachmittag ein folgenschwerer Unfall ereignet. In Ursheim, einem Ortsteil von Polsingen, krachte ein Lkw in eine Scheune. Ein Pferdeunterstand, der an der Scheune befestigt war, riss der Laster komplett weg. Für ein Pferd endete dieser Unfall tödlich.

Lkw fährt geradeaus in Scheune

Von Oberappenberg kommend war am Mittwochnachmittag ein Lastwagen auf dem Weg nach Ursheim. An der Ortseinfahrt verlor der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Spuren am Unfallort lassen vermuten, dass der Lkw in der Kurve einfach gerade aus fuhr, wie ein Polizist der Dienststelle Treuchtlingen auf Anfrage von inFranken.de berichtet.

Dann habe der Lastwagen einen Pferdeunterstand aus Holz und Metall komplett zerstört und sei umgekippt, heißt es weiter. Dabei wurde auch ein Pferd unter dem Lkw begraben und musste anschließend eingeschläfert werden. Da sich in unmittelbarer Nähe zum Unfallort eine Koppel befindet, wurden drei weitere Pferde durch herumfliegende Teile verletzt.