Zu einem verheerenden Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagnachmittag (29. November 2019) auf der B2 bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde nach einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw zunächst lebensgefährlich verletzt.Inzwischen ist der mutmaßliche Unfallverursacher in einem Krankenhaus verstorben, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Kollision mit Lastwagen: 19-Jähriger stirbt nach Unfall auf B2

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich demnach am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 2 in Höhe Treuchtlingen. Daran beteiligt waren zwei Kraftfahrer. Laut Polizei verstarb der mutmaßliche Unfallverursacher inzwischen in einem Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 19-jährige Oberfranke gegen 13.15 Uhr auf der B2 in nördliche Richtung. Auf Höhe der Abzweigung Treuchtlingen-Nord bei Osterdorf (Schambacher Kreuzung) kam er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Lastzug.

Trotz Erstversorgung und Rettungshubschrauber: Mann (19) erliegt Verletzungen

Während der 61-jährige Lkw-Fahrer nur leicht verletzt wurde, musste der eingeklemmte 19-Jährige bewusstlos von Feuerwehrmännern aus seinem Wagen geborgen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber unverzüglich in ein Klinikum geflogen. Trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb der junge Mann später im Krankenhaus an den Folgen des Verkehrsunfalls.