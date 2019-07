Schwerer Unfall auf B13: Baustellenfahrzeuge kollidieren frontal - Hubschrauber im Einsatz

Kollision auf der B13 zwischen Stopfheim und Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen): Am Montagmorgen ist es bei Arbeiten an der B13 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bauarbeiter parkten am Morgen gegen 9:45 Uhr ihren Lkw am Straßenrand der B13, um dort Verkehrsschilder aufzustellen.

Ein nachfolgender Lkw -Fahrer übersah das geparkte Fahrzeug und prallte frontal auf den Baustellen-Lkw auf. Fahrer und Beifahrer des auffahrenden Autos sowie auch der Beifahrer des geparkten Autos wurden durch die schwere Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Nach ersten Angaben der Polizei sind sie alle schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die B13 ist aktuell (Stand 11:12 Uhr) noch immer in beiden Richtungen voll gesperrt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald weitere Informationen der Polizei vorliegen.