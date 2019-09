Nennslingen: 20-Jähriger stürzt bei Zimmererarbeiten von Leiter und verletzt sich schwer am Kopf

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein 20-Jähriger im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann ins Klinikum Ingolstadt.

Wie die Polizei berichtet, stürzte der 20-jährige Handwerker bei Zimmererarbeiten in einem Rohbau in Nennslingen von einer Leiter. In der folge zog sich der Mann Kopfverletzungen zu und musste in eine Klinik geflogen werden.

Am Tag zuvor hat sich in Franken ebenfalls ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann wurde unter einem Baum eingeklemmt.