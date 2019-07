Auf der Bundesstraße 2 zwischen Treuchtlingen und Dietfurt (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) hat es am Freitagmittag (12.07) um kurz vor 13 Uhr einen schlimmen Unfall gegeben. Dabei geriet ein kleines Auto auf die Gegenfahrbahn und knallte frontal mit einem Lkw zusammen. Feuerwehr und Rettungshubschrauber mussten anrücken. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken inFranken.de am Freitagnachmittag mit.

40-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn und knallt mit Lkw zusammen - lebensgefährliche Verletzungen

Vor dem Zusammenstoß war die 40-jährige Fahrerin des kleinen Auto aus bisher noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender Lkw in Richtung Nürnberg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß frontal mit dem Fahrzeug zusammen.

Bei dem Unfall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber umgehend ins Klinikum Ingolstadt geflogen.

Die vierjährige Tochter der Fahrerin, die während des Unfalls auf der Rückbank saß, erlitt nur leichte Verletzungen. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt und kam mit einem Schock davon. Die B2 wurde daraufhin für rund eine Stunde bis kurz vor 14 Uhr voll gesperrt. Am Nachmittag läuft der Verkehr wieder normal.

