Tödliches Unglück beim Gleitschirmfliegen: Am Dienstagnachmittag (16. Juli 2019) hat sich im mittelfränkischen Dittenheim (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) ein tödliches Unglück ereignet. Wie die örtliche Polizei mitteilt, stürzte ein Gleitschirmflieger in den Tod.

Tödliches Unglück: Mann stürzt während der Landung

Das tragische Unglück ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Nachmittag: Der Mann flog mit seinem Gleitschirm über dem Dittenheimer Ortsteils Sammenheim. Plötzlich gab es Probleme bei der Landung. Während dem Landeversuch stürzte er und verletzte sich schwer. Seine Verletzungen waren schließlich so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes noch am Unglücksort verstarb.

Die örtliche Polizei ermittelt nun in diesem Fall. Die Staatsanwaltschaft hat angeordnet, dass der Gleitschirm sichergestellt wird.

Hier ereignete sich das tödliche Unglück

