Der Mann wurde festgenommen: Ihn erwartet laut Angaben der Polizei nun ein Gefängnisaufenthalt von acht Monaten. "Während der Fahrt in die Justizvollzugsanstalt war der 33-Jährige nicht sehr gesprächig, was wohl daran lag, dass er immer noch so außer Atem war, dass ihm das Sprechen sichtlich schwerfiel", heißt es von Seiten der Beamten.

Verletzt wurde durch den Polizeieinsatz in Treuchtlingen niemand.

Selbstständig ins Gefängnis gehen? Polizei klärt auf

Auf die Veröffentlichung der Polizei hin reagierten zahlreiche Nutzer auf Facebook darauf. Eine Frage, die sich dabei stellte, war, wie es möglich sei, sich auszusuchen, ob man sich selbstständig ins Gefängnis begebe.

Die Polizei gab darauf prompt eine humorvolle Antwort: "In nicht sehr schwerwiegenden Fällen ist das so. Stellen Sie sich vor Sie haben einen Friseurtermin und sollen ohne Vorwarnung ins Gefängnis."

tu