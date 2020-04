Am Montagabend (13. April 2020) hat im mittelfränkischen Treuchtlingen ein Mehrfamilienhaus in Flammen gestanden. Gegen 19.20 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale ein und meldete den Brand des zweistöckigen Mehrfamilienhauses in Langenaltheim.

Der Polizei zufolge standen bereits beim Eintreffen der Feuerwehr mehrere Räume der Erdgeschoßwohnung in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen und verhinderte, dass das Feuer auf weiter Wohnungen übergreifen konnte. Die vier im Haus befindlichen Personen konnten sich selbst aus den Wohnungen retten.

Treuchtlingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bei der Untersuchung der Brandstätte ergaben sich Hinweise, dass der Brand vermutlich durch den 39-jährigen Bewohner der Brandwohnung selbst verursacht wurde.