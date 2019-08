Treuchtlingen vor 1 Stunde

Geschäftsbrand

Treuchtlingen: In Fahrradladen brennt es lichterloh - zahlreiche Feuerwehrleute löschen offenes Feuer

Im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Ein Geschäft, in dem E-Bikes verkauft werden, stand in Flammen.