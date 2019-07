Titting vor 1 Stunde

Großbrand

Flammeninferno an fränkischer Grenze: Kompletter Holzlagerplatz in Flammen

An der Grenze zu Franken ist es in der Nacht zu einem Großbrand gekommen. Ein Hektar voller Holz stand dabei in Flammen: Die Feuerwehr löschte die ganze Nacht.