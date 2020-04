Treuchtlingen vor 55 Minuten

Treuchtlingen: Vier Verletzte nach mutmaßlicher Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Treuchtlingen (ots) - Am Montagabend (13.04.2020) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Langenaltheim (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen). Vier Männer wurden zum Teil schwer verletzt.