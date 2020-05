Gunzenhausen: Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2222 - Drei Personen leicht verletzt

Gegen 19:15 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer eines Traktors mit landwirtschaftlichem Anhänger die Staatsstraße und wollte kurz vor der Abzweigung nach Thannhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierfür bremste er sein Gespann ab. Eine hinter ihm fahrende 22-jährige Frau bemerkte dies offenbar zu spät und kollidierte mit dem Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Vorderteil ihres Kleinwagens der Marke Peugeot unter das Heck des Anhängers. Trotz der massiven Beschädigung des Pkw wurden die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin und ein Kind auf dem Rücksitz nur leicht verletzt. Der Fahrer des Traktors blieb bei dem Unfall unverletzt.

Sowohl am Pkw als auch am Anhänger entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Gunzenhausen übernahm die Unfallaufnahme. Die Verbindungsstraße zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen war für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Thannhausen und Pleinfeld waren vor Ort und leiteten den Verkehr um.

Marc Siegl/n

