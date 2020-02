Gunzenhausen vor 26 Minuten

Gunzenhausen: Einbrüche aus dem Jahr 2013 scheinen geklärt

Gunzenhausen (ots) - Wie am 16.12.2013 mit Meldung 2222 berichtet, brachen im Dezember 2013 zunächst Unbekannte in Einfamilienhäuser in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Nun gelang es einen Tatverdächtigen zu ermitteln.