Gunzenhausen vor 16 Minuten

Gunzenhausen: Einbruch in Grundschule - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots) - In der vergangenen Nacht (21./22.01.2020) brachen Unbekannte in die Grundschule in der Theodor-Heuss-Straße ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.