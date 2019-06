Mann zapft in Mittelfranken Hydranten an: Im mittelfränkischen Pleinfeld (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) wurde am Samstag (15. Juni 2019) unerlaubt ein Hydrant angezapft. Wie die örtliche Polizei berichtet, bediente sich ein 42-Jähriger in einem Gemeindeteil an der Wasseranlage, um seinen privaten Pool aufzufüllen.

Ärger in Pleinfeld: Mann füllt unerlaubt Pool auf

Laut Informationen der Beamten wurde in den Abendstunden ein massiver Druckabfall im Wasserleitungsnetz festgestellt. Daraufhin wurde der 42-jährige Mann ermittelt. Ihm werden nun 30 Kubikliter Wasser in Rechnung gestellt. Zudem erhält er eine Anzeige wegen Diebstahls.

