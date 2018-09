Weißenburg in Bayern vor 5 Stunden

Tragischer Unfall

Mittelfranken: Vater stürzt bei Dacharbeiten vor den Augen seines Sohnes in den Tod

Vater und Sohn arbeiteten am Donnerstag in der Gemeinde Nennslingen gemeinsam auf dem Dach, als plötzlich eine Eternitplatte brach und der Vater acht Meter in die Tiefe stürzte.