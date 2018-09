Mittelfranken: Polizei sucht Kürbiswerfer - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Freitag, 14. September, kam es in Weißenburg (Mittelfranken) wiederholt zu Sachbeschädigungen, bei denen jeweils ein Kürbis als Wurfgegenstand benutzt wurde und gegen geparkte Fahrzeuge geschleudert wurde. Wie die Polizeiinspektion Weißenburg meldet, wurde am Freitagmorgen die Seitenscheibe eines Lkws in der Holzgasse durch einen Kürbis beschädigt. Freitagvormittag wurde ein weiterer beschädigter Kleinbus in der Augsburger Straße, gemeldet. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3500 Euro.

Geheimnisvoller Kürbis-Werfer in Weißenburg: Am Morgen Lkw und Kleinbus beschädigt, am Abend zwei Pkw

Am Freitagabend wurde in der Dettenheimer Straße und am Römerbad jeweils ein Pkw auf gleiche Weise beschädigt. Es wird vermutet, dass der oder die Täter den Kürbis von einem Fahrzeug aus auf geparkte Fahrzeuge werfen. Bereits in der Nacht vom 8. auf 9. September wurde ein Pkw in Ellingen in der Hausner Gasse durch einen Kürbiswurf beschädigt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weißenburg, unter Tel. 09141/8687-14, Verbindung zu setzen.

