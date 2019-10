Im Stadtgebiet Gunzenhausen sprengten Unbekannte Freitagnacht (25.10.) zwei Parkscheinautomaten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das berichtet die Polizei.

Gunzenhausen: Täter sprengen zwei Automaten und beschädigen diese stark

Zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht kam es in der Waagstraße und in der Osianderstraße jeweils zu einer Explosion. Die bislang unbekannten Täter haben offensichtlich versucht, zwei Parkscheinautomaten aufzusprengen. Dadurch wurden beide Automaten stark beschädigt.