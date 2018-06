Gunzenhausen: Frau und drei Kinder bei Familiendrama getötet - Vater schwer verletzt

Schreckliches Familiendrama in Gunzenhausen: Ein Zeuge hat am frühen Dienstagmorgen laut Polizeibericht die Polizei darüber informiert, dass in einer Wohnung in der Bismarckstraße in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) vier Leichen liegen würden. Dabei würde es sich um eine tote Frau (29) sowie drei tote Kinder (3, 7 und 9 Jahre alt) handeln. Vor dem Anwesen lag nach Angaben ein schwer verletzter Mann (31), wohl der Vater bzw. Ehemann der Getöteten.



Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen bestätigte sich der Sachverhalt. Um den schwer Verletzten kümmerte sich umgehend ein Notarzt. Er hat lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Sturz aus großer Höhe stammen.



Bei dem Zeugen soll es sich um einen Verwandten der Getöteten handeln. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Mordkommission der Kripo Ansbach kamen zum Tatort und übernahmen die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur ist inzwischen auch ein Gerichtsmediziner am Tatort, der die Leichen untersuchen soll.



