Im mittelfränkischen Gunzenhausen wurde in die Seewaldklinik eingebrochen. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (8. Oktober 2019) in die Klinik ein. Die Beamten vermuten, dass sich der Einbruch zwischen 23 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagfrüh ereignet hat.

Gunzenhausen: Einbrecher klauen Tresor

Die Kriminellen hebelten die Türen und Schlösser des Verwaltungstraktes auf und stahlen einen Tresor. Zum Abtransport verwendeten die Unbekannten wahrscheinlich einen weißen VW Polo (Kennzeichen: WUG-C 769).