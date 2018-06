Schreckliches Familiendrama in Gunzenhausen: Ein Zeuge hat am frühen Dienstagmorgen laut Polizeibericht die Polizei darüber informiert, dass in einer Wohnung in der Bismarckstraße im mittelfränkischen Gunzenhausen vier Leichen liegen würden. Alles deutet darauf hin, dass ein 31-jähriger Familienvater seine Frau und die drei kleinen Kinder getötet hat. Anschließend soll er vom Balkon gesprungen sein. Das ist bisher bekannt:



Update 26.06.2018, 14.30 Uhr: Vater und dringendem Verdacht



In einem etwas heruntergekommenen Plattenbau im mittelfränkischen Gunzenhausen soll sich am Morgen eine schlimme Familientragödie abgespielt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein 31 Jahre alter Mann am Dienstag seine zwei Jahre jüngere Frau und seine drei Kinder getötet. Das Mädchen war drei Jahre alt, die zwei Jungs sieben und neun.



Anschließend soll der Mann vom Balkon aus dem dritten Stock gesprungen oder gestürzt sein. Er wurde schwer verletzt auf dem Gehweg gefunden. Der 31-Jährige kam sofort zur Operation ins Krankenhaus. Ansprechbar ist er zunächst nicht.



Hat der Vater seine Frau und Kinder getötet?

"Der Vater gilt als tatverdächtig, die vier umgebracht zu haben." Dennoch werde im Moment noch "in alle Richtungen ermittelt", sagte Polizeisprecher Rainer Seebauer der Deutschen Presseagentur. Die ersten Vernehmungen laufen.



Seebauer könne noch nichts zu den Hintergründen oder zum möglichen Tatmotiv sagen. Auch wie Mutter und Kinder ums Leben kamen, bleibt vorerst geheim. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, der Mann habe seine Frau und die Kinder erstochen. Seebauer bestätigt das nicht. Es handele sich dabei um "Täterwissen", das die Ermittler nicht preisgeben können, solange sie nicht wissen, ob nicht doch noch jemand anderes an der Tat beteiligt war.





Beklemmende Stimmung in der Nachbarschaft

Lärm und Schreie soll es am Morgen gegeben haben, berichten Nachbarn. Immer wieder schauen Bewohner des neungeschossigen Baus aus ihren Fenstern oder stehen auf den Balkonen. Herbert Pötzl wohnt im sechsten Stock des Gebäudes. "Was mich so trifft: Es sind die Kinder. Die können doch nichts dafür", sagt der 67-Jährige. Gekannt habe er die Familie nicht, er wohnt erst seit März hier. "Man kennt die Leute in so einem großen Haus nicht", sagt Pötzl. Er kann das Ganze nicht fassen: "Normalerweise sieht man so etwas nur im Fernsehen."



Die Polizei steht mit ihren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Familienangehörige des Paars und Nachbarn werden nun befragt. Vor allem von dem Zeugen, der die Polizei verständigt hat, erhoffen sich die Kriminalbeamten wichtige Hinweise. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei laut seinem Personalausweis Deutscher, sagt Seebauer. Geboren sei er in Russland.



Der 52 Jahre alte Harald, der in Sichtweite des Hochhauses wohnt, erzählt mehreren Journalisten, erst am Sonntag sei die Polizei hier gewesen und habe die Kinder aus dem Haus gebracht. Er habe gehört, dass der Vater die Kinder nicht habe "hergeben" wollen. Genaueres wisse er nicht. Er habe sich nur gewundert, dass die Kinder nun wieder hier gewesen seien.



Die Polizei nimmt zu diesen Gerüchten vorerst nicht Stellung. Am Mittwoch wollen die Ermittler eine Pressekonferenz in Ansbach geben - möglicherweise wissen sie dann mehr. Harald hält seinen kleinen Hund auf dem Arm. Er habe die Familie oft spazieren gehen sehen - mit dem Kinderwagen. "Für mich ist das sehr, sehr schlimm", sagt er und ist den Tränen nahe.



Was war geschehen?

Ein Verwandter hatte um kurz vor sechs Uhr morgens den Mann und die Leichen der 29-jährigen Frau, der 3-jährigen Tochter und der 7 und 9 Jahre alten Jungen gefunden. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Ob der Mann einen Schlüssel für die Wohnung hatte oder warum er so früh in der heruntergekommenen Plattenbausiedlung unterwegs war, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.



Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen bestätigte sich der Sachverhalt. Um den schwer Verletzten kümmerte sich umgehend ein Notarzt. Er hat lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Sturz aus großer Höhe stammen. Nach Informationen der dpa ist der Mann vermutlich vom Balkon der Wohnung gesprungen oder gestürzt.



Bei dem Zeugen soll es sich um einen Verwandten der Getöteten handeln. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Mordkommission der Kripo Ansbach kamen zum Tatort und übernahmen die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur war am Vormittag auch ein Gerichtsmediziner am Tatort, der die Leichen untersuchen soll.



Für Mittwoch um 10 Uhr hat die Polizei eine Pressekonferenz angekündigt, auf der weitere Details bekanntgegeben werden sollen.



Der Erste Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz, zeigte sich erschüttert. "Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so eine Tragödie ereignen könnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei mit der Polizei in Kontakt.



Artikelfoto: Catherine Simon/dpa