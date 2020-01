Pappenheim: Unbekannter bricht in Pfarrhaus ein und verletzt Geistlichen bei der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Es war schon dunkel als ein unbekannter Mann am vergangenen Freitagabend (3. Januar 2020) in das Pappenheimer Pfarrhaus im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen eingebrochen ist. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit.

Einbruch ins Pfarrheim: Pfarrer wurde verletzt

Gegen 19 Uhr hatte der unbekannte Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite in der Schützenstraße aufgehebelt und war so in die Räume des Pfarrhauses eingedrungen. Als er vom Pfarrer überrascht wurde, wie er die Räume durchsuchte, ging der Einbrecher auf den Geistlichen los.

Er rempelte ihn um und flüchtete anschließend ohne Beute. Der Pfarrer war durch den Rempler gestürzt, und hatte sich an der Hand verletzt. Er musste im Krankenhaus und wurde dort medizinisch versorgt, wie die Polizei berichtet.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Doch auch mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers gelang es bislang nicht, den Einbrecher zu finden.