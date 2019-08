Blaualgen im Brombachsee: Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen hat eine Badewarnung für den Kleinen Brombachsee ausgesprochen: "Im Kleinen Brombachsee, Seezentrum Absberg Seespitz besteht seit dem 26.08.2019 eine starke Blaualgenentwicklung", heißt es auf deren Webseite.

Blaualgen im Brombachsee

Die Warnung gilt, weil Blaualgen giftig sein können. "Sie können das an der starken grünlichen Trübung erkennen, zeitweise auch an Schlieren", schreibt das Landratsamt. Auch an einem See in Oberfranken wurden Blaualgen entdeckt. Dutzende Menschen haben sich wegen Beschwerden beim Gesundheitsamt gemeldet.

Das Gesundheitsamt gibt folgende Hinweise:

Vermeiden Sie beim Schwimmen Wasser zu schlucken.

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren

Insbesondere Kinder und Kleinkinder sind beim Baden in einem Gewässer mit Blaualgen gefährdet. Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten sollten, rät das Gesundheitsamt einen Arzt aufzusuchen. Außerdem soll der Fall dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Folgende Beschwerden können Anzeichen der Blaualgen sein

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Atemnot

Hautreizung

Quaddeln

Blaualgen können allerdings nicht nur für Menschen gefährlich werden. Auch Hunde und andere warmblütige Tiere sind gefährdet. In einem andren bayerischen See sind vermutlich wegen Blaualgen sogar drei Hunde gestorben. Bei einem Hund wurden giftige Algen im Magen entdeckt.