Ansbach: Eltern machen Zigarettenpause - Zug mit ihren Kindern fährt ohne sie weiter

Wie die Polizei Treuchtlingen am Sonntag mitteilt, waren zwei Eltern mit ihren drei Kindern am Samstag mit dem Zug in Mittelfranken unterwegs. Als der Zug in Ansbach Halt machte, stiegen die Eltern aus, um eine kurze Zigarettenpause zu machen.

Sie bemerkten zu spät, dass der Zug wieder weiter fuhr, mitsamt ihren drei Kindern. Zugbegleiter wurden auf die Kinder aufmerksam und verständigten die Polizei. Am Treuchtlinger Bahnhof nahmen Polizisten die Kinder entgegen und konnten sie bald unbeschadet den Eltern übergeben.

später abholen.