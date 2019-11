Alarm in fränkischem Krankenhaus: Ein 35-Jähriger hat in der Nacht auf Montag (11. November 2019) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Einsatzkräfte eilten gegen 2.20 Uhr ins Bezirkskrankenhaus im unterfränkischen Werneck (Kreis Schweinfurt): Das Klinikpersonal hatte die 110 gewählt und von einem bewaffneten Patienten berichtet.

Krankenhaus in Werneck: SEK schießt auf bewaffneten Patienten

Informationen der Polizei und der Staatsanwaltschaft zufolge, lief der Patient mit einem Messer bewaffnet durch die Krankenhausgänge. Als erste Polizisten an der Klinik eintrafen, verbarrikadierte sich der 35-Jährige in einem Raum. Die Polizei sicherte den Bereich ab, umstellte den Raum und forderte ein Sondereinsatzkommando (SEK) an.