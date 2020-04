Wie die Polizei berichtet, hat am Donnerstagabend (23. April 2020) ein 61-jähriger Autofahrer sturzbetrunken seinen Wagen gegen eine Hauswand gesetzt. Anschließend trank der Mann weiter Alkohol als wäre nichts gewesen.

Gegen 21 Uhr gelang es dem Mann aus Gerolzhofen nicht, sein Auto aus einer Parklücke am Balthasar-Neumann-Platz in Werneck (Kreis Schweinfurt) auszuparken. Aufgrund seines massiven Alkoholkonsums rollte er bei dem Versuch gegen eine Hauswand. Durch das Geräusch des Aufpralls wurden Mitarbeiter des Wernecker Klinikums auf den Mann aufmerksam und riefen die Polizei.

"In der Zeit frönte der Mann weiterhin dem Alkohol", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten führten schließlich einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 4 Promille. "Die absolute Fahruntüchtigkeit hatte die sofortige vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel zur Folge", teilte die Polizei weiter mit. Im Anschluss wurde der Mann in die Obhut seiner Familie übergeben.