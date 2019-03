Carolin Meyer aus Castell ist die Fränkische Weinkönigin 2019

Der fränkische Weinbau hat drei öffentliche Aushängeschilder: Weinfeste, den Bocksbeutel und natürlich die Weinkönigin.

Carolin aus Castell-Greuth ist die 64. Fränkische Weinkönigin

Am Freitag (22.03.2019) konkurrierten im unterfränkischen Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) drei Frauen um den Titel der 64. Fränkischen Weinkönigin. IT-Projektmanagerin Elisabeth Goger aus Sand am Main im Landkreis Haßberge, Lehramtsstudentin Eva-Maria Keller aus Eußenheim im Landkreis Main-Spessart sowie Winzerin und Weinbautechnikerin Carolin Meyer aus Castell im Landkreis Kitzingen. Alle drei sind 23 Jahre alt.

Am Ende setzte sich Carolin Meyer durch. Als Jury entschieden haben anwesende Gäste aus Weinbau, Politik, Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie, Medien und Kultur. Lesen Sie mehr über die neue Weinkönigin Carolin Meyer aus dem Landkreis Kitzingen.

Die Gewinnerin wird nun den Weinbau in den kommenden zwölf Monaten bei rund 400 Veranstaltungen im In- und Ausland repräsentieren. Im Vorjahr ging die Krone an Klara Zehnder aus Randersacker im Landkreis Würzburg.

Um sich auf die Wahl vorzubereiten, hatten die Frauen Weingüter besucht und an Schulungen teilgenommen.

Die Fränkische Weinkönigin wurde erstmals 1950 gekürt. Acht wurden Deutsche Weinkönigin.