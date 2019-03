Wegen Dönerladen: Faschingsumzug in Schweinfurt muss umgeleitet werden

Ein etwas ungewöhnlicher Grund sorgte in Schweinfurt dafür, dass der Faschingsumzug umgeleitet werden musste: Am Dienstagnachmittag hatte eine vermutlich starke Überhitzung der Fritteuse eines Dönerladens in der Zehntstraße in Schweinfurt starke Rauchentwicklung zur Folge. Der Schweinfurter Faschingsumzug, der zu dieser Zeit am Geschäft vorbei ziehen sollte, musste deshalb kurzzeitig unterbrochen und umgeleitet werden. Noch schlimmer traf es die Narren in Hallstadt: Dort wurde der Faschingsumzug komplett abgesagt.

Wie die Polizei berichtet, beträgt der Sachschaden rund 2000 Euro. Die Feuerwehr Schweinfurt konnte die starke Rauchentwicklung auf einen technischen Defekt, der die Überhitzung der Industriefritteuse verursachte, zurückzuführen.