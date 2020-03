In der Krise werden zahlreiche Großveranstaltungen, wie Zeltfeste, abgesagt. Das Wegbrechen dieser trifft das Familienunternehmen hart.

15 Mitarbeiter wurden am Montag (23. März 2020) über die Schließung informiert. Die Brauerei wolle nun ihren Beschäftigten bei der Suche nach neuer Arbeit helfen, teilt das Familienunternehmen mit. Unabhängig davon wird jedoch Ende September das letzte Bier in Werneck abgefüllt.

Neben der Gastronomie trifft die Corona-Krise auch andere Branchen in der Region: Tausende Mitarbeiter bei Bosch, Schaeffler & Co. gehen nun in Kurzarbeit.