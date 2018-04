Unterfranken: Unbekannter schlägt Mann auf der Straße bewusstlos - Zeugen gesucht

Polizei sucht Zeugen



Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Am späten Donnerstagabend sind sich am Roßmarkt in Schweinfurt zwei Männer in die Haare geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei einer der beiden so schwer verletzt, dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus abtransportieren musste. Der Täter ist flüchtig.Kurz nach 22 Uhr hielt sich das spätere Opfer, ein 48-Jähriger, mit weiteren Kumpanen auf dem Roßmarkt auf. Als ein angeblich Unbekannter hinzutrat entwickelte sich ein Disput in dessen Verlauf der Täter den Endvierziger mit der Faust ins Gesicht schlug. Dadurch ging das Opfer zu Boden und schlug mit dem Kopf an einer Bordsteinkante auf, wie die Polizei mitteilt.Anschließend verlor er das Bewusstsein. Der Schläger rannte in Richtung der Manggasse davon.Nach einer ambulanten Behandlung in einem Schweinfurter Krankenhaus konnte das Opfer später wieder nach Hause gehen.Der aufnehmende Polizeibeamte erhofft sich nun durch eventuelle Zeugenbeobachtungen weitere Hinweise zum Täter zu erhalten. Des Weiteren soll auch noch eine Auswertung der Roßmarkt-Kamera erfolgen.Männlich, etwa 17 Jahre alt, ungefähr 1, 75 Meter groß, mit schlanker Figur; er war unter anderem bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover.