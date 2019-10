Rollerfahrer flüchtet vor Polizei: Einer Kontrolle der Polizei wollte ein Roller-Fahrer am Samstagabend (19. Oktober 2019) entkommen. Das berichtet die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck.

Rollerfahrer erblickt Streife und gibt Gas

Als der 16-Jährige die Polizeistreife in der Euerbacher Straße in Schweinfurt sah, gab er Gas und fuhr in Richtung Niederwerrn davon. Die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt verfolgte den Flüchtigen bis in den Ostring in Niederwerrn, dort kam er auf einem angrenzenden Feldweg eigenverschuldet zu Fall und landete im nahegelegenen Acker.