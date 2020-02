Am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, fuhren laut Polizeibericht ein 35-Jähriger mit seinem blauen Honda Accord und ein 28-Jähriger mit seinem braunen Mercedes E350 auf der Oskar-von-Miller-Straße in Schweinfurt nebeneinander in Richtung Wohnscheibe.

Auf Höhe des Kreuzungsbereiches zur Peter-Krammer-Straße kam es zu der ersten gefährlichen Fahrsituation, nachdem sich dort die Fahrbahn verengte. Einer der beiden Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug gerade noch abfangen, nachdem das Heck ausbrach.