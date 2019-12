Der 26-Jährige wurde durch den Sturz zwischen der Bordwand des Schiffes und der Schleusenwand eingeklemmt. Der 60-jährige Schiffsführer eilte ihm zur Hilfe: So rettete sich der gestürzte Matrose an Land. Mit schweren Verletzungen wurde er durch alarmierte Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.

Noch bevor er ins Krankenhaus kam, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Promillewert von 2,2. In der Klinik wurde ihm später Blut entnommen.